СБУ проводит обыски на Запорожской АЭС

Сотрудники спецслужбы проводят обыски в рамках уголовного производства

Сегодня на Запорожской атомной электростанции сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски.

Об этом "Сегодня" сообщил пресс-офицер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

"Действительно сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области проводят обыски в рамках уголовного производства", - сообщил пресс-офицер управления СБУ, отметив, что пока не может раскрыть подробности дела, поскольку следственные действия еще незакончены.

Сергей Левченко также давил, что обыски продолжаются с самого утра, задержаний СБУ пока не проводила.

Запорожская АЭС расположена в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в Запорожской области Украины рядом с городом Энергодар. Это самая большая в Европе атомная электростанция, она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 млн. КВт каждый. Была введена в работу в 1984 году.

