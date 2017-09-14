СБУ рассказала подробности задержания топ-чиновника "Укрзализныци" на взятке

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали подробности задержания замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзализныци" на взятке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией совместно с Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, правоохранители установили, что чиновник при "поддержки" недавнего топ-менеджмента "Укрзализныци" требовал 300 тыс. долларов за решение вопроса о назначении на руководящую должность в одном из филиалов общества.

Так, сотрудники СБУ задокументировали, что в качестве предоплаты кандидату было предложено передать 70 тыс. долларов. Оперативники спецслужбы задержали чиновника в одном из киевских ресторанов во время получения всей суммы первого "транша".

Отмечается, что открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, что оперативники СБУ задержали с поличным первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная" Джакели Вахтанга.

Источник: rbc.ua

Arena.press

https://arena.press/