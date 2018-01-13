СБУ расследует возможную работу в Крыму DHL Express, Adidas и Puma

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым проводит следственные действия по уголовному делу о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma на аннексированном Россией полуострове. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Крым.Реалии".

"Сообщаем, что сведения Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины о возможном осуществлении хозяйственной деятельности по продаже товаров на ВОТ АР Крым немецкими компаниями DHL Express, Adidas, Puma приобщены к материалам уголовного производства", - говорится в ответе ГУ СБУ.

Также отмечается, что сейчас следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым проводит досудебное расследование, но его детали не разглашаются в связи со статьей 222 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ответ СБУ на запрос о деятельности немецких компаний в Крыму

Напомним, в декабре 2017 года в Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что в оккупированном Крыму зафиксирована незаконная деятельность ряда международных компаний, а именно - немецких DHL Express, Adidas AG и Puma SE.

При этом в Adidas отрицают, что их ритейлеры работают в аннексированном Россией Крыму и заявили, что соблюдают законодательство.