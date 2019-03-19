СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", вывевшую в оффшоры 340 миллионов

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды "Forex Trend Limиted", функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании "Forex Trend Limиted", используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривень. Финансовые ресурсы "выводились" злоумышленниками через цепь обществ с признаками "фиктивности" на компании зарегистрированные в офшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днипре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.