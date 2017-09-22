СБУ разоблачила поставки продуктов на 50 млн из Украины в "ДНР/ЛНР" через Россию

СБУ совместно с прокуратурой перекрыли механизм многомиллионных поставок продуктов питания в так называемых "ДНР/ЛНР", деньги от которых направлялись на финансирование терроризма

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, для осуществления нелегальных поставок организаторы использовали схему так называемого прерванного транзита через Россию.

"Дельцы, используя реквизиты 15 фиктивных предприятий, закупали продукты питания у отечественных производителей и якобы "экспортировали" продукты в страны Ближнего Востока через таможенную территорию России", - говорится в сообщении.

После пересечения российско-украинской границы грузовики с товаром следовали на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Таким образом с начала года злоумышленники поставили продукции на более 50 млн грн.

По информации СБУ, часть денег шла непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков.

В Харькове правоохранители обыскали офисные помещения и по месту жительства фигурантов дела. Там обнаружили компьютерную технику, печати ряда фиктивных предприятий, документацию, подтверждающую осуществление незаконных торговых операций с так называемыми "ДНР/ЛНР", и таможенные декларации о прохождении "границы" с псевдореспубликами.

Также у дельцов изъяли документы, свидетельствующие о незаконном получении из бюджета возмещения налога на добавленную стоимость в размере более 6 млн грн за "экспортные поставки".