СБУ разоблачила схему по хищению оздоровительных средств на сумму 6 млн грн

СБУ разоблачила коммерсантов на хищении средств, выделенных на реабилитацию участников боевых действий. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

"Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с Прокуратурой города Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы.

В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму свыше 6 миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Киевской области четверо бухгалтеров полиции 10 лет выплачивали зарплату 23 "мертвым душам".