СБУ разоблачила таможенников в создании "серой" схемы легализации автомобилей

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сотрудников Одесской таможни на организации "серой" схемы легализации в стране автотранспорта.

"Правоохранители установили, что четверо работников таможни с февраля текущего года по предварительному сговору с коммерсантами и оценщиками имущества оформляли импортные машины по цене значительно меньшей рыночной. По этой схеме с февраля злоумышленники ввезли в Украину более четырехсот авто. От этой сделки государственный бюджет ежемесячно терял более чем тринадцать миллионов гривен", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, во время обысков в служебных помещениях таможенной службы, офисах коммерсантов и экспертов сотрудники спецслужбы изъяли документы, печати иностранных и украинских компаний, а также электронные носители информации, свидетельствующие об осуществлении махинаций при оформлении иностранных авто. СБУ разоблачила чиновников управления "Укрзализныци" в присвоении 20 млн гривен

"Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что противоправную деятельность организованной преступной группы, которая за определенное вознаграждение подделывала паспорта и другие документы, дающие право на беспрепятственное пересечение государственной границы Украины, разоблачила Служба безопасности Украины.

Источник: ssu.gov.ua

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