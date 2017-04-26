СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили восемь компаний, среди которых инвестиционная компания Dragon Capital, которые использовали запрещенное шпионское программное обеспечение (ПО) российского производства.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы осуществили обыски и изъяли компьютерную технику в восьми компаниях, которые использовали и реализовывали "российское шпионское программное обеспечение со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом".

"В прошлом году правоохранители в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины, прекратили деятельность коммерческой структуры, которая незаконно реализовывала в Украине российское программное обеспечении. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили несколько фирм, обществ и компаний, руководство которых сознательно закупило нелегальное ПО", - сказано в сообщении СБУ.

Отмечается, что во время обысков в этих компаниях была изъята компьютерная техника с установленными на ней вышеупомянутыми шпионскими программами производства РФ, которые, согласно заключению экспертов, относятся к специальным техническим средствам негласного получения информации.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ, среди компаний, в офисах которых прошли обыски - инвестиционная компания Dragon Capital.

Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ, среди компаний, в офисах которых прошли обыски - инвестиционная компания Dragon Capital.

Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.

Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски в офисе Dragon Capital связаны с обвинением в незаконном использовании программного обеспечения.

"Сейчас СБУ проводит в нашем офисе Dragon Capital обыск. Имеет решение суда на выемку компьютерной техники. Речь идет о незаконном использовании программного обеспечения", - написала она на своей странице в "Фейсбук".

В то же время О.Белобловская заявила, что компания легально и официально приобрела программное обеспечение.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 26 апреля, сообщил о поступившей ему информации об обысках в Dragon Capital и поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

"Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но полагаю, что там все должно происходить адекватно, без паралича работы инвестиционного фонда. Какие тогда портфели инвестиций зайдут в Украину?!" - сказал премьер.

Основанная в 2000 году Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Ранее миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.