СБУ викрила корупційну схему, у якій брали участь митники аеропорту "Бориспіль"

21 сентября 2021, 23:56
 Экономика Источник: Гордон

Служба безпеки України викрила корупційну схему, яку організували посадовці митного поста аеропорту "Бориспіль". Про це повідомив пресцентр спецслужби 21 вересня.

За інформацією правоохоронців, митники вимагали від бізнесменів грошей за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які вони завозили в Україну. У разі відмови підприємцям погрожували штучними перешкодами і зволіканням в оформленні.

Комерційний вантаж митники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків, за які до держбюджету не йшли нарахування.

"Це так звана схема НСБ - несупроводжуваний багаж. Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їхньої вартості", - пояснили у СБУ.

Одного з митників затримали під час одержання частини хабаря, усього з підприємця вимагали $4,5 тис.

"Задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення. Наразі проводяться обшуки за місцем вчинення правопорушення та за місцем мешкання правопорушників", - повідомили у відомстві.

Посадовці митниці пройшли конкурсний добір і відповідають критеріям "реформованої митниці". Попри це вони систематично вимагали та одержували від підприємців неправомірну вигоду, підсумували у СБУ.

Источник: Гордон
 
 
 