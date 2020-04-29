СБУ виявила масштабне виробництво неякісних антисептиків для потреб ЗСУ

Служба безпеки України на Київщині виявила масштабне підпільне виробництво неякісних дезінфікуючих засобів, зокрема, для потреб Збройних Сил України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Військова контррозвідка СБУ під процесуальним керівництвам Офісу Генпрокурора виявила на Київщині масштабне виготовлення та реалізацію неякісних та небезпечних для здоров'я антисептичних засобів, у тому числі для потреб ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що приватний підприємець організував на території Київської області незаконне виготовлення антисептичних засобів. Частину з них він реалізовував через низку підконтрольних комерційних структур військовій частині ЗСУ та державному підприємству Міноборони. Правоохоронці зафіксували, що виробництво відбувалось із використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості.

"За місцем виробництва фальсифікату співробітники спецслужби виявили обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованого антисептичного розчину, понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема етиловий спирт, антифриз, гліцерин. Також знайдено наклейки, пластикові ємності, дві печатки, антисептичний розчин та приблизно 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження", - повідомили в СБУ.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають експертизи контрафактного продукту, встановлюється джерело походження підакцизного товару та все коло осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила масштабне виробництво контрафактних антисептичних препаратів сумнівної якості у Херсонській області.