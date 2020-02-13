СБУ выявила в Киеве 17 тонн контрафактного алкоголя

Сотрудники СБУ задержали в Киева автомобиль, на котором перевозили 17 тонн контрафактного спирта. По информации правоохранителей, спирт должны были поставить в небольшие розничные торговые точки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в соцсети Фейсбук.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о нелегальной переправке в Киев оптовой партии подакцизного товара. Во время проверки грузового автомобиля на одном из складов Оболонского района правоохранители обнаружили 17 тонн контрафактного спирта. Товар сопровождали 5 жителей из разных областей Украины", - сказано в сообщении.

В спецслужбе отметили, что стоимость продукции около 900 тыс. гривен, а продавать ее планировали через небольшие торговые точки по поддельным документам.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Также планируется проведение экспертиз контрафакта.

Напомним, на территории Киевской и Сумской областей правоохранители остановили работу двух подпольных производств фальсифицированного спирта из недоброкачественного сырья. Была изъята партия этилового спирта, в состав которого входил опасный для здоровья метанол, весом 718 тонн стоимостью 143,5 млн гривен. Продукция разливалась в запрещенную на территории Украины тару типа "Bag-in-Box" и "Tetra Pak" и реализовывалась на черных рынках, а также через Интернет.

КиевВласть.com.ua

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