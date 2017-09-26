СБУ задержала чиновников горсовета Одессы на взятке 300 тысяч гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке 300 тыс. гривен руководителей подразделений департамента экологии Одесского городского совета. Об этом сообщает пресс- служба СБУ в Facebook.

"Правоохранители задокументировали, что начальники одного из отделов и секторов Департамента экологии и развития рекреационных зон горсовета систематически требовали деньги за согласование разрешительных документов на вырубку зеленых насаждений в Одессе. "Расценки" составляли от двух с половиной до пяти тысяч гривен за каждое дерево и куст", - говорится в сообщении.

Так, чиновниц оперативники спецслужбы задержали в ресторане при получении от представителя одного из одесских санаториев взятки в размере 300 тыс. гривен.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

#СБУ затримала на хабарі керівників підрозділів департаменту екології Одеської міськради Співробітники Служби безпеки У... Опубліковано Служба безпеки України 25 вересня 2017 р.

Напомним, ранее в Одесской области правоохранители на взятке в 84 тыс. гривен задержали главу одного из сельсоветов Лиманского района.