СБУ задержала хакеров, которые воровали деньги с банковских счетов в 20 странах

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность международной хакерской группировки, которая специализировалась на похищении и легализации средств, снятых со счетов клиентов банков в 20 странах мира.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Мошенники с помощью специального программного обеспечения получали доступ к персональным данным юридических лиц банков из стран Евросоюза, Южной Азии и постсоветского пространства. Затем они формировали в банковских системах фальшивые платежные документы и выводили деньги со счетов.

По информации СБУ, легализация украденных денег проходила через ряд фиктивных финопераций с фирмами-посредниками, часть из которых была подконтрольна российским спецслужбам. Каждый из участников сделки получал оговоренный процент от суммы.

По месту жительства участников группировки в Киеве, Черновцах, Одессе и Вознесенске, правоохранители изъяли финансовую документацию, подтверждающую факт подделки банковских гарантий и незаконное перечисление денег через популярные банковские системы.

"Также обнаружена электронная переписка, доказывающая легализацию похищенных средств, в том числе через контрагентов, связанных со спецслужбами РФ", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе спецоперации был задержан организатор группировки - гражданин одной из стран Ближнего Востока, и его сообщник, который непосредственно отвечал за техническое обеспечение сделки.

Фото: ssu.gov.ua

Организатору и двум фигурантам дела объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса.

Напомним, в июле СБУ заявила о предотвращении кибератаки на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области.