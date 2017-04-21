СБУ задержала ключевого фигуранта дела Курченко

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины, к которой также причастен Сергей Курченко.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, во время досудебного расследования, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Через ряд финансовых сделок в течение 2012-2013 года с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти средствами на сумму почти 800 миллионов гривен Нацбанка Украины.

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что мужчина скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений и доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения.

Напомним, 10 апреля задержанному бизнесмену вынесли первый приговор в рамках дела так называемой "схемы Курченко" о реализации крупной партии нефтепродуктов без уплаты обязательных платежей в бюджет;