СБУ запобігла розкраданню 300 млн грн на закупівлі ноутбуків у школи

Кіберспеціалісти Служби безпеки України запобігли масштабному розкраданню державних коштів урядової програми "Ноутбук - кожному вчителю".

"Викрито зловмисників, які намагалися організувати механізм відкатів під час закупівлі майже 60 тис. ноутбуків. Завдяки скоординованим діям СБУ, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти вдалося запобігти збиткам державному бюджету на 300 млн грн", - повідомляє прес- служба СБУ.

Як повідомив т. в. о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, низка осіб намагалися організувати протиправну змову учасників ІT-ринку і заявляли при цьому, що вони нібито уповноважені на це керівництвом Міністерства цифрової трансформації України.

"СБУ розкрила всі деталі "схеми". Сума афери становила б 30% "відкатів" від субвенції, а це - майже 300 млн грн. За ці кошти можна було б придбати ще тисячі ноутбуків вчителям", - наголосив Вітюк.

За його словами, співробітники СБУ попередили про схему Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти України, які займаються цією субвенцією.

"Разом ми провели нараду, на яку запросили учасників ринку, а це майже 30 ІT-компаній. Ми розвіяли міф, що цю схему "кришує" Мінцифри, і сказали фірмам відмовитися від злочинних планів, доки не пізно. Ми попередили їх, що "відкати" неприпустимі, і якщо хтось піде на порушення закону, то реакція буде швидкою та суворою", - розповів Вітюк.

Наразі всі тендери відправлені на додаткову експертизу. СБУ продовжує тримати ситуацію на контролі.