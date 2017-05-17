СБУ: Запрет 1С не касается частного бизнеса

В спецслужбе признали, что бизнесу очень сложно будет переходить на другие продукты.

Служба безопасности Украины (СБУ) не намерена наносить внезапные визиты на частные предприятия, использующие попавшую под санкции бухгалтерскую программу 1С.

Об этом заявила глава Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина, передает Корреспондент.

"СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях и по вопросу 1С никто ни к кому приходить не будет", - отметила она.

Лапутина признала, что программа 1С является монополистом рынка, и бизнесу очень сложно будет переходить на другие продукты.

"Могу сказать, что частного сектора это вообще не касается, мы не можем влиять на частный сектор, что-то ему навязывать, мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получают от ваших бизнес-структур, обрабатываются в РФ", - сказала она.

По словам представителя СБУ, решение коснется государственных структур, но текущий фискальный год пройдет без изменений. В следующем фискальном году компания 1С не сможет участвовать в тендерах.

Ранее на украинской версии сайта 1С появилось заявление, в котором разъясняют возможную блокировку программ компании.