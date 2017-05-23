Себестоимость проезда в метро составляет 6,64 гривен, - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует, что себестоимость проезда в метрополитене составляет 6,64 гривен, а в наземном коммунальном транспорте - 5,76 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Себестоимость проезда в метро составляет 6,64 гривен, в наземном транспорте - 5,76 гривен",- сказал источник.

Источник отметил, что по расчетам специалистов Киевской горадминистрации, повышение тарифов на проезд на 1 гривну позволит сэкономить около 200 млн гривен из городского бюджета, выделяемых на поддержку транспортных предприятий столицы.

Согласно проекту распоряжения, опубликованному на сайте ведомства 23 мая, стоимость 1 поездки в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном коммунальном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер) - 4 гривны.

Распоряжение вступит в силу 15 июля.

Как сообщали, Киевская городская государственная администрация намерена увеличить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 5 гривен в метрополитене и до 4 гривен в наземном коммунальном транспорте с 15 июля.