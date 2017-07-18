Сегодня истекает строк действия чрезвычайных мер в энергетике

Сегодня истекает строк действия чрезвычайных мер на рынке электрической энергии.

Это следует из правительственного распоряжения, которое ввело в действие чрезвычайные меры в энергетике с 17 февраля 2017 года на месяц. Затем правительство ежемесячно продлевало срок их действия.

14 июня Кабинет министров продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц, до 17 июля.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Кабмин больше не намерен продлевать чрезвычайные меры в энергетике. Справка Finance.UA: 15 марта Совет нацбезопасности принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО.

В связи с блокадой поставок угля из оккупированных регионов Донбасса было введено чрезвычайное положение в энергетике, поскольку запрет поставок горючего делает невозможным наличие антрацита на украинских ТЭС, которые производят электричество.

В связи с этим в Минэнергетики было принято решение начать поставки угля из ЮАР, Австралии и США.

По материалам РБК-Украина