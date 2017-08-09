Сегодня правительство примет решение по конкурсу на 4G, - Гройсман

Сегодня Кабинет министров примет решение относительно проведения конкурса на получение лицензии на предоставление услуг доступа к сети Интернет в формате 4G. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер- министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня мы примем решение по проведению конкурса на 4G, на новую систему связи, которая является чрезвычайно важной инфраструктурой для нашего экономического роста", - заявил премьер.

По его словам, правительство рассчитывает на то, что публичная конкурентная продажа лицензии позволит привлечь средства в бюджет и создать дополнительную современную инфраструктуру.

Напомним, стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд гривен.

Два тендера на получение этих лицензий могут быть проведены уже до конца текущего года.