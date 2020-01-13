Сегодня представят финальную версию земельной реформы

Публичное обсуждение финальной версии земельной реформы состоится 13 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс- службу правительства.

"В 14:30 начнется публичное обсуждение финальной версии земельной реформы", - говорится в сообщении.

Обсуждение земельной реформы будет носить название "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?"

Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета ВРУ, как указано, озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения к законопроекту.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект No2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. В правительстве заявили, что 14 января в Раде могут проголосовать за рынок земли.

Ранее народные депутаты Украины, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект No2178-10 о введении рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.