Сегодня в Украине повысили тарифы на электричество для промышленности

В среду, 1 февраля, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, были повышены розничные тарифы при переходе к рыночным розничным тарифам на электрическую энергию, которую отпускают для всех классов потребителей, кроме населения. Такое решение было принято в ходе заседания НКРЭКУ 23 января. Об этом сообщает УНН.

В документе указано, что розничные тарифы на электрическую энергию для ПРТ, которым установили рыночные тарифы на электрическую энергию, в первую очередь изменили в связи с влиянием, оказанным корректировками, их осуществляют спустя месяц после расчетного.

Также указано, что ПАО "Киевэнерго" предложено установить тарифы для потребителей первого класса напряжения на уровне 147,71 коп./КВт в год (без НДС), для второго класса напряжения - 170,72 коп./КВт в год (без НДС).

Как сообщал MIGnews.com.uа, в населенных пунктах Киевской области начали массовые отключения электроэнергии.