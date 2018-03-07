Семь украинских олигархов вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров Forbes

В ежегодный рейтинг миллиардеров по версии американского журнала Forbes попали семь украинских бизнесменов.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на данные Forbes.

Самое высокое место в рейтинге, 334-е, принадлежит владельцу группы СКМ Ринату Ахметову, активы которого оценили в $5,5 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $ 4,6 млрд).

Владелец Ferrexpo Константин Жеваго на 1477 строчке с активами оцененными в $1,6 млрд (в прошлогоднем рейтинге было $1,4 млрд).

Владелец "Мироновский хлебопродукт", бывший заместитель Администрации президента Юрий Косюк на 1561 месте с состоянием $1,5 млрд.

Активы Виктора Пинчука оценили в $ 1,4 млрд. Он на 1650-м месте.

Совладелец группы "Приват" Геннадий Боголюбов на 1867-й позиции с активами в $1,2 млрд.

Игорь Коломойский и Вадим Новинский с состоянием в $1 млрд находятся на 2124-м месте.

Хвиля

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