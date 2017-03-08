Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной

Сенат Канады во втором чтении поддержал соглашение о зоне свободной торговли с Украиной. Об этом в Twitter сообщила замглавы Министерства экономики и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Зона свободной торговли Украины с Канадой: Сенат во 2 чтении "за", еще финал голосования", - сообщила Микольская.

Зона вільної торгівлі #Україна #Канада: Сенат у 2 читанні "за", ще фінал голосування #CUFTA #МісяцьТоргівліЗКанадою @AShevch @WaschukCanUA - Nataliya Mykolska (@mykolska) 8 марта 2017 г.

Отметим, перед заключительным третьим чтением документ должен снова получить согласование профильного комитета. Ожидается, что окончательное голосование может состояться в течение месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может подписать соглашение о ЗСТ с Израилем уже в этом году.