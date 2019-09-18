Сенниченко возглавит Фонд госимущества

Новым главой Фонда государственного имущества Украины станет Дмитрий Сенниченко.

Кабмин на заседании 18 сентября согласовал внесение в Верховную Раду представление о назначении Дмитрия Сенниченко председателем ФГИ.

Сенниченко – 46 лет. Он известный экономист и финансист.

В последнее время был директором управления недвижимым имуществом и инфраструктурой в Укрпочте. Занимался также реформированием госпредприятия.

До этого обязанности главы председателя Фонда госимущества исполнял Виталий Трубаров.

Напомним, 9 июля сотрудники НАБУ и СБУ провели санкционированные обыски в помещении Фонда госимущества.