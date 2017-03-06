Сепаратисты начали поставку угля в Россию

Угольные шахты, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, прекратили поставки в Украину. Теперь уголь отправляют в Россию, уверяют в "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает Интерфакс-Россия, ссылаясь на источники среди сепаратистов на Донбассе.

- Поставки высокоэнергетического угля на Украину прекращены и более не производятся. Тем не менее, предприятия работают, добыча угля не останавливалась, - сказали в "ДНР".

По словам сепаратистам, они также планируют поставки угля в Крым.

Читайте: Аваков: Поставки с оккупированной территории следует ограничить углем

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что альтернативы углю с Донбасса нет.