Середня пенсія з початку року зросла на 87 гривень

Розмір середньої пенсії в Україні станом на 1 квітня 2020 року склав 3170,14 гривні. З 1 січня середня пенсія зросла на 87,16 гривні. Такі дані повідомили в Пенсійному фонді.

За даними Фонду, з 11,26 мільйона отримувачів пенсій в Україні, більшість отримує від 1,5 до 3 тисяч гривень (7,5 мільйона людей).

Пенсії понад 5 тисяч гривень отримують майже 1,3 мільйона українців.

Розмір пенсійної виплати до 1,4 тисячі гривень мають 76 тисяч українців.

Скільки отримують українці

Кому проіндексують пенсію

Як раніше повідомляли у Фонді, з 1 травня в Україні проведуть індексацію пенсій. Її розмір становитиме 11%. Відповідну постанову No251 Кабмін ухвалив 1 квітня.

Перерахунок пенсій проведуть із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11.

У разі коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії виявиться меншим за 100 гривень, буде встановлена доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру.

Хто отримає "тисячу Зеленського"

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики 23 квітня почало виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 1000 гривень пенсіонерам з пенсією менше 5000 гривень. Таку допомогу отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. На цю програму уряд спрямував 9,9 млрд гривень. Ініціював її президент.

Громадянам, які отримують відповідні виплати через пошту, листоноші доставлять грошову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. Накопичуйте на пенсію з НПФ "Династія": 22,9% річних в гривні +50 грн від "Мінфіну"

Минфин

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