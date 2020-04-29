Середня зарплата у Києві у січні-лютому перевищила 16 тисяч грн - Держстат

У січні-лютому 2020 року розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 16117 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 14,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління статистики у Києві.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися інформація та телекомунікації; державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності - виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5-1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; будівництва; виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, а також охорони здоров'я та надання соціальної допомоги і не перевищував 65,8% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні-лютому 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,2%.