Середня зарплата за рік зросла на 19% - Держстат

Середня номінальна зарплата українців за вересень 2021 року була на 18,7% більшою за ту, яку вони отримали за вересень 2020 року, і становила 14 239 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2021 року становила 14 239 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (6 000 грн). Порівняно із серпнем 2021 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, а за останні 12 місяців (відносно вересня 2020 року) - на 18,7%.

Найбільша середня номінальна зарплата за вересень 2021 року була у галузі інформації та телекомунікацій - в середньому 25 427 грн (на 26,6% більше, ніж за вересень 2020 року). На другому місці за цим показником - сфера фінансової та страхової діяльності (22 547 грн, на 16,6% більше); на третьому - професійна, наукова та технічна діяльність (19 514 грн, на 14,2% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за вересень 2021 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (9 039 грн, на 37,9% більше, ніж за вересень 2020 року); охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (10 586 грн, на 18,5% більше); адміністративного та допоміжного обслуговування (11 295 грн, на 13,5% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за вересень 2020 року становила по Україні 11 998 грн, що на 12,3% більше, ніж за вересень 2019 року.

