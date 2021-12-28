Середня зарплата збільшилася на 240 грн - Держстат

Реальна середня зарплата зросла на 0,9% у листопаді 2021 року, порівняно з жовтнем. У річному обчисленні - зросла на 8%, повідомляють у Державній службі статистики.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у листопаді склала 14 282 грн, що на 237 грн більше порівняно з жовтнем (14 045 грн).

Порівняно з жовтнем, розмір середньої номінальної заробітної плати зріс на 1,7%, а порівняно з листопадом 2020 року - на 19,2%.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано у Києві - 21 144 грн (+20,3% за рік), найнижчий - у Херсонській області - 11 314 грн (+16,2%).

За галузями найвищі зарплати у листопаді отримували у сфері інформації та телекомунікації (27 141 грн; +28,8%), фінансової і страхової діяльності (23 419 грн; +17,7%).

Найнижчі зарплати - у сфері організації харчування й тимчасового розміщення (8 824 грн; +39,4%).

За 2020 рік реальна зарплата в Україні зросла на 10,1%.

За перші три місяці 2021 року реальна зарплата зросла на 9,5%.

У травні протягом місяця середня зарплата зросла до 13 499 грн.

У липні - зростання на 10,2% до 14345 грн. У серпні розмір зарплати впав нижче за 14 000 грн на 2,4%.

У вересні реальна зарплата зросла на 6,9%.

У жовтні впала на 2,2%.