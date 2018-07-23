Сергей Холод приступил к работе на посту замглавы НБУ

Сергей Холод с 23 июля начал работу в должности заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На своей должности Холод будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Совет НБУ 15 июня 2018 назначил Сергея Холода по представлению председателя Нацбанка.

У Холода 27-летний опыт работы в банковской сфере, в том числе многолетний руководящий опыт на должностях заместителя председателя и члена правления ряда украинских банков (Сведбанк, ТАСкомбанк, ВТБ Банк). Он также возглавлял направление развития информационных технологий в Индекс-Банке и Райффайзенбанке Украина (с конца 2006 года - OTP).

Также в 1991-2002 гг. он работал в НБУ и был одним из руководителей проекта по созданию и развитию электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей Нацбанка.

Трудовая деятельность Холода в банковской системе началась с должности ИТ-специалиста в Промстройбанке в 1991 году.