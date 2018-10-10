Сеть IKEA откроется в торговых центрах Мандарин Плаза

Представитель IKEA South East Europe и владелец Мандарин Плаза поделились планами сотрудничества

В ближайшие два года девелопер, основатель компании Мандарин Плаза Вагиф Алиев планирует создать сеть из 10 торговых центров, в которых, в частности, разместятся магазины IKEA. Об этом он сообщил сегодня журналистам.

"Для меня торговый центр - это центр, где находится не меньше 50 тысяч площади развлекательной зоны, концертных залов и прочего", - заявил он.

В трех торговых центрах откроются магазины IKEA площадью более 30 тыс. кв м, сообщил Авиев корреспонденту LIGA.net.

Еще три-четыре магазина IKEA откроются в торговых центрах, площадь магазинов составит 5-7 тыс кв м. "Обычно мы выходим в регион и планируем оставаться в нем надолго. Потом развиваться шаг за шагом", - сообщил представитель IKEA South East Europe Владислав Лалич.

Сумму инвестиций в открытие торговых центров Алиев не назвал, но сообщил, что развивать их намерен, в том числе, и на привлеченные кредитные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что IKEA откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Это будет один из первых магазинов такого формата IKEA в мире.

Алиев - владелец крупных торговых центров в Киеве - Мандарин Плаза, Lavina Mall, Blockbuster Mall. Также ему принадлежат бизнес-центр Парус и ЖК Diamond Hill. Алиев входит в список 100-та самых богатых людей Украины.