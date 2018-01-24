Сети АЗС продолжают повышать цены на бензин и ДТ

24 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась до 29,42 грн/л и 30,17 грн/л, соответственно

С 23 по 24 января розничные цены на бензины и дизельное топливо в некоторых сетях автозаправочных станций выросли на 20 коп./л - 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Сеть АЗС SKY подняла цены на все виды топлив на 1 грн/л: бензин марки А-92 подорожал до 27,9 грн/л, А-95 - до 29,10 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л, а дизтопливо - до 26,70 грн/л.

На заправках ZOG все виды топлива выросли в цене на 90 коп./л: А-92 - до 28,70 грн/л, А-95 - до 29,20 грн/л, А-95+ - до 29,70 грн/л, а дизтопливо - до 27,20 грн/л.

На станциях сети Фактор цены на бензин А-92 и А-95 выросли на 80 коп./л - до 27,90 грн/л и 28,40 грн/л, соответственно. Дизтопливо подорожало на 30 коп./л - до 26,00 грн/л.

У SUN OIL бензины подросли на 50 коп./л: А-92 - до 28,40 грн/л, А-95 - до 29,40 грн/л, А-95+ - до 30,40 грн/л.

Сети UPG, Автотранс, Параллель, Надежда, Рур груп, Маркет и Mango подняли цены на отдельные виды топлива на 20-75 коп./л.

24 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 увеличилась на 6 коп./л - до 29,42 грн/л и 30,17 грн/л, соответственно. А-95+ подорожал на 4 коп./л - до 31,31 грн/л, а ДТ прибавило 5 коп./л (27,97 грн/л).