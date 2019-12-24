Сети АЗС резко снизили стоимость топлива после встречи с Зеленским

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с участниками топливного рынка, стоимость бензина и дизельного топлива у крупных розничных автозаправочных сетей резко снизилась. Об этом, со ссылкой на данные enkorr, сообщает "Бизнес.медиа" во вторник, 24 декабря.

Накануне, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с участниками топливного рынка, на которой призвал компании отреагировать на укрепление национальной валюты и снизить стоимость топлива. Особо отмечалась необходимость снижения реальной цены ("на табло"), а не по программам лояльности.

Уже на следующий день стоимость бензина и дизтоплива у крупных автозаправщиков резко подешевела. Так, в сетях ОККО и WOG цена бензинов и ДТ знизилась на 0,5 грн, Amic опустил планку стоимости на 0,8 грн для бензинов и на 0,7 грн для дизельного топлива. В консолидированной сети так называемой "группы Приват", которая до этого вообще не реагировала на снижение цен другими участниками рынка, топливо подешевело на 1 грн.

Ранее "Бизнес.медиа" сообщал, что, согласно расчётам правительства, цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Украины должны снизиться на две гривни. Премьер-министр страны Алексей Гончарук анонсировал дальнейшее снижение стоимости топлива для автомобилей. Также публиковалась информация о снижении стоимости бензина и ДТ на ряде крупных автозаправочных станциях.

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