Севастополь: газа нет, но вы держитесь…

В Севастополе похолодало. И не только на улице, но и в квартирах. В отличие от предыдущих двух отопительных сезонов, горожане жалуются на низкую температуру теплоносителя. Причина банальна — Крыму не хватает газа. Местные власти, чтобы не будоражить общественность, хранят молчание.

О том, что полуострову не хватает собственного (читай — добытого на украинских шельфовых месторождениях) газа, стало известно еще с наступлением первых холодов. С вечера 6 декабря две крымские ТЭЦ — Симферопольская и Камыш-Бурунская — перешли на резервное топливо (мазут) по рекомендации ГУП РК «Черноморнефтегаз» (газодобывающая компания Крыма — прим. авт.). Такую необходимость объяснили возросшим потреблением газа из-за наступивших холодов «с целью недопущения перебоев в газоснабжении населения и предприятий социальной сферы, возникновения аварийных ситуаций». Потребление на ТЭЦ было снижено до 50%, а недостаток топлива восполнен мазутом.

Подконтрольная Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина ранее оценивала зимний дефицит газа в Крыму в 200 миллионов кубометров. Она объясняла это падением уровня добычи «Черноморнефтегаза». Проблема в основном связана с прекращением бурения на Одесском шельфовом месторождении после «экстренной эвакуации» в декабре 2015 года двух отжатых у Украины буровых установок.

Для надежного газообеспечения полуострова необходимо по меньшей мере 2 миллиарда кубометров голубого топлива. «Черноморнефтегаз» намерен пробурить скважины на шельфе Черного моря на площади Гордиевича. Летом был объявлен конкурс на разработку рабочего проекта на сооружение параметрической скважины в северо-западной части Черного моря, победителем которого стало закрытое акционерное общество «ВолгоградНИПИнефть».

Председатель правления ГАК «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова сообщила: «Чтобы обеспечить потребности Крыма и Севастополя, надо 2 миллиарда кубометров газа. По состоянию на 9 ноября этого года, добыча, по нашим данным, составила около 1,49 миллиарда. Получается, что, с такими темпами добычи, до конца года будет 1,6 миллиарда кубометров. Снизилась добыча на Штормовом и Архангельском месторождениях — там упало давление из-за того, что они уже истощены. Соответственно, намечается некий дефицит по газу», — сказала Нежнова.

Таким образом, по данным Нежновой, дефицит составит 400 миллионов кубометров или вдвое больше, чем заявляла Бородулина. А это, как ни крути, пятая часть от потребности.

До событий «русской весны» Крым был наиболее перспективным газодобывающим регионом Украины и почти вышел на самообеспечение. Разработка шельфа позволила увеличить добычу в 2014 году на 25%, до 2 миллиардов кубометров. Но в 2015 году она упала на 7,8% до 1,844 миллиарда кубометров газа. В ГУП «Черноморнефтегаз» сообщили, что за первое полугодие 2016-го было добыто лишь 0,86 миллиарда кубометров газа. Таким образом, падение добычи, скорее всего, продолжится. Отчасти риски снимают высокие запасы в Глебовском ПХГ (до 0,9 миллиарда кубометров активного газа).

Весной нынешнего года крымчане уже столкнулись с дефицитом голубого топлива. В результате падения объема добычи газа, его стало не хватать жителям некоторых районов полуострова. По словам председателя комитета подконтрольного Кремлю парламента Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петра Запоржца, ситуация с обеспечением природным газом зашла так далеко, что население газифицированных сел в степной части Крыма (в частности, в Сакском районе — прим. авт.) не может пользоваться газом — в сетях не хватает давления.

Чем обернется нынешняя зима, которую прогнозируют достаточно холодной, сказать сложно, но уже сейчас в Севастополе котельные и Севастопольская ТЭЦ работают на минимуме, в режиме экономии топлива. Севастопольцы жалуются на едва теплые батареи, но в СМИ данный вопрос, как по команде сверху, не поднимается. Решит ли проблему газопровод Кубань-Крым, о готовности которого уже заявляют нынешние крымские власти, пока непонятно.

По данным профильных российских изданий, магистральный газопровод Кубань-Крым уже готов к подаче газа на полуостров. В 20-х числах декабря 2016 года на участке МГП Джанкой-Феодосия-Керчь будут сделаны 3 врезки, после чего будут проведены тестовые пуски газа. Соединение газопроводов будет осуществляться на 3-х участках с помощью холодной сварки, которая позволяет не прекращать подачу газа потребителям. Мощность МГП Кубань-Крым составит 2,2 миллиарда кубометров газа с возможностью увеличения до 4,4 миллиарда «кубов».

Эксперты высказывают справедливые опасения по поводу надежности данного МГП. По мнению президента Центра глобалистики «Стратегия 21» Михаила Гончара, построенный газопровод является недолговечным, поскольку на его участках в Керченском проливе с высокой вероятностью могут произойти аварии.

Как пройдет нынешняя зима, загадывать сложно. А если что-то пойдет не так — кремлевские пропагандисты сумеют объяснить, почему так случилось. И виновных или террористов назначат.

Андрей Покровский