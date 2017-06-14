Северный поток — 2: Газ важнее судьбы Украины (Forbes, США)

Россияне настаивают на строительстве нового трубопровода в обход Украины, европейцы не возражают

Украинцам ненавистна идея строительства нового трубопровода в обход страны, но европейских политиков и руководителей энергетических компаний это, похоже, нисколько не беспокоит.

«Если трубопровод „Северный поток — 2“ будет построен, это плохие новости для Украины. Это плохо для Нафтогаза. Россия будет обходить нас в будущем, если его построят», — говорит Андрей Коболев, генеральный директор Нафтогаза, компании, которая получает большую долю своих доходов от транзита российского газа в Европу. Нафтогаз составляет почти 10% ВВП Украины.В воскресенье Европейская комиссия получила мандат на проведение переговоров с Россией о строительстве газопровода «Северный поток — 2» через Балтийское море. Там уже есть газопровод «Северный поток — 1». Новый будет заложен рядом с первым. Поставщик этого газа, по большей части государственный российский газовый гигант Газпром, говорит, что новый газопровод — это способ обеспечить Европе поставки природного газа, когда это необходимо. Но политические лидеры и руководители газовой промышленности Украины, например, Коболев, считают, что Россия использует этот трубопровод, как и еще один, который строит вместе с турецкой BOTAS Petroleum, чтобы снизить зависимость от Украины как транзитной страны для поставок газа в Южную Европу. Некоторые считают, что таким образом Россия хочет наказать Украину за то, что страна сближается с Европой и отдаляется от России.

«Комиссия утвердила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам», — сообщил вице-президент Европейской комиссии и комиссар по энергетическим вопросам Марош Шефчович (Maroš Šefčovič). По его словам, комиссия, скорее всего, пересмотрит планы по строительству трубопровода в сентябре.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил информационному агентству ИТАР-ТАСС, что он еще не видел документа, на основе которого комиссия будет принимать решение. «Наша позиция заключается в том, что это коммерческий проект в рамках частного сектора», — сказал он.

Украина и Россия практически находятся в состоянии войны с 2014 года, когда пророссийский президент Виктор Янукович отказался от европейского торгового соглашения в пользу более дешевого российского природного газа. Когда стало ясно, что это Владимир Путин посоветовал Януковичу отказаться от европейской сделки, сотни тысяч украинцев вышли на улицы в знак протеста. Янукович был снят с должности. Революция Евромайдан, одна из многих на Украине после обретения независимости, в конечном итоге привела к тому, что Россия аннексировала Крым, после того как местные жители якобы проголосовали за отделение от Киева. По мнению Европы и США, это также произошло по совету Москвы. Вашингтон и Брюссель ввели санкции против российских энергетических и финансовых компаний за поддержку сепаратистов на востоке Украины — в регионе, который, по мнению России, является частью ее семьи. Этот семейный спор имел международные последствия. Россия считает, что Запад вмешивается в ее домашнее хозяйство. Украина и Запад думают иначе. С самого начала три с половиной года назад это была заведомо проигрышная битва.

Европейские санкции не распространяются на энергетические компании или, во всяком случае, не запрещают строительство трубопроводов в Европу.

Работу планируется начать в 2019 году. Трубопровод соединит Россию с Германией через Балтийское море. Капитальные затраты оцениваются примерно в 10 миллиардов евро.

6 июня Газпром заявил, что заключил сделку по кредитному финансированию на сумму 6,65 миллиардов евро. Кредит должен обеспечить до 70% проекта. В проекте участвуют две немецкие компании.

Ангела Меркель поддерживала нового президента Украины Петра Порошенко, неоднократно встречалась с ним, чтобы обсудить мирный процесс с Россией и финансовую помощь. Партнерами Газпрома в новом проекте стали Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell, а также немецкие компании Uniper и Wintershall.