"Северный поток 2": Меркель и Путин сделали заявление

Путин и Меркель сделали заявление по "Северному потоку 2"

Новости мира: По заявлению В. Путина и А. Меркель Украина останется транзитером российского газа, несмотря на строительство "Северного Потока 2".

Украина должна играть роль в газовом транзите в Европу даже после запуска "Северного потока-2", сказала в субботу канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного заявления для прессы с президентом России Владимиром Путиным перед началом переговоров.

"В контексте Украины мы поговорим и о транзите газа. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока 2" Украина должна продолжить играть свою роль в газовом транзите в Европу. Я очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом", - сказала она.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявил: "Хочу еще раз подчеркнуть: "Северный поток 2" - это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины".

"Я знаю по этому поводу позицию федерального канцлера, которая постоянно эту тему поднимает. Хочу отметить, что главное - чтобы этот транзит украинский, он традиционный для нас, соответствовал экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова", - заключил В.Путин.

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