"Северный поток-2" может разделить страны ЕС и сделать их зависимыми - Госдеп США

Газопровод "Северный поток-2" является реальной угрозой для национальной безопасности в Европе. Об этом сообщил советник по вопросам европейской интеграции энергетической безопасности Государственного департамента США Бенджамин Шмитт во время круглого стола комитета ВРУ по иностранным делам, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Европе сформировалась оппозиция строительству "Северного потока-2", ведь проект может разделить страны ЕС и сделать их зависимыми.

"Почему нас тревожит "Северный поток-2": США очень обеспокоены угрозой национальной безопасности, которую выдвигает Россия. 16 стран на берегах Балтики выступили за противодействие этому проекту в последнее время. В США две последние администрации на самом высоком уровне обеспечивали против этого проекта", - рассказал Шмитт.

По его словам, этот проект является не просто коммерческим для России.

"Этот проект для того, чтобы получить какие-то рычаги управления в западной Европе и иметь политическое влияние для того, чтобы помочь российским геополитическим целям. То есть, это фактически является российской кампанией против западной Европы", - добавил он.

Он также подчеркнул, что против строительства российского газопровода "Северный поток-2" выступили и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, и представители правительства Великобритании и Франции.

"Швеция, Дания, Эстония, Польша, Словакия, Румыния, Италия, Украина, Молдова и Грузия... Все выступили против этого проекта. Но хочу отметить, что это не только позиция США или Украины - это гевропейская оппозиция этого проекта", - добавил он.

По словам дипломата, "Северный поток-2" подрывает коллективную энергобезопасность Европы.

"Благодаря проекту может состояться подрыв многих других проектов Европы, которые являются интересными для многих других стран Евросоюза.

"Северный поток-2" разделит Европу и сделает некоторые страны зависимыми от российских энергоресурсов, создаст физические возможности для разведки новых вооружений (Россией-ред.). Кроме того, в Балтийском регионе может произойти дестабилизация. Так, Швеция в 2016 году перекрыла свои порты для поставок "Северного потока -2", опасаясь того, что Россия может применить свои гибридные методы", - добавил он.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не увеличит зависимость Германии от Российской Федерации.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал Европейский союз присоединиться к новым санкциям Соединенных Штатов против России, а также заблокировать проект "Северный поток 2", который "подрывает энергетическую политику ЕС".