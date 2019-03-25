Северный поток-2 не заменит транзит через Украину

Россия не откажется от транзита газа через Украину после запуска Северного потока-2, уверяют в компании

Создатели газопровода математически подсчитали, что он может стать дополнительной инфраструктурой в транзите российского газа.

Строящийся российский газопровод Северный поток-2 не сможет заменить транзит через Украину. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер, пишет Интерфакс.

"Математика показывает, что Nord Stream 2 не сможет заменить транзит через Украину",- сказал Мюллер на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине.

По его словам, новый газопровод представляет собой "дополнительную инфраструктуру".

При этом оценивать состояние украинской инфраструктуры он отказался.

Издание напоминает, что до 2017 года объемы российского газового транзита через Украину продолжительно росли. В 2017 году показатель составил 97 миллиардов кубометров в год, в 2014 году - 62 миллиарда кубометров.

Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств - Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья России через Балтийское море до Германии.