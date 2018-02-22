"Северный поток-2" подорвет энергетическую независимость Украины - Госдеп США

США выступают против строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, что будет иметь негативные последствия для энергетического сектора и экономики Украины.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан во время выступления в Дипломатической академии Украины, сообщает УНИАН.

Говоря об энергетической политике относительно Украины, дипломат заявил, что Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.

"Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. По этой причине мы против газопровода "Северный поток- 2", который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости", - сказал дипломат.

Заместитель госсекретаря США добавил, что этот газопровод "по меньшей мере существенным образом подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и ее экономику".

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.