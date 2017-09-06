"Северный поток-2": Поляки сцепились с российским газопроводом на Борнхольме (Politiken, Дания)

Обычно спокойный отель на Борнхольме на той неделе стал сценой для масштабной политической борьбы вокруг спорного российского газопровода «Северный поток».

Когда женщина со светлыми волосами и прической «паж» в пятый раз попросила микрофон, стало ясно, что это не будет обычным общественным собранием.

Датское энергетическое агентство созвало во вторник открытое заседание по строительству газопровода «Северный поток» поблизости от Борнхольма. Встреча прошла в прохладном конференц-зале отеля GSH недалеко от Ронне. Здесь местные — борнхольмцы — и другие заинтересованные в этом вопросе лица могли высказать свои опасения или выразить поддержку спорному расширению газопровода у берегов острова Борнхольм.

Около 80 человек встретили и угостили кофе во время просмотра презентации в powerpoint, но повестку дня в этот вечер вторника определяли не борнхольмские рыбаки или местные политики. Это делало польское правительство.

Без малого 10 представителей правительства, ученых и юристов из Польши совершили поездку из Варшавы и Шецина на датский скалистый остров, чтобы уделить особо критическое внимание новым связям с «Северным потоком».

Первой отметилась женщина со светлым волосами и стрижкой «паж». Марта Бабич (Marta Babicz) приехала из министерства иностранных дел Польши. У нее был не только вопрос, но и «заявление», которое она зачитала перед удивленными представителями Датского энергетического агентства и консорциума «Северный поток».

Польский дипломат утверждала, что решение датских властей по делу настолько важно, что польская общественность также должна участвовать в принятии. И так как Борнхольм чересчур труднодоступен для большинства польских граждан, заявила она, Датское энергетическое агентство должно провести аналогичную консультационную встречу на польской земле.

Об этом сотрудникам Энергетического агентства нужно сильно поразмыслить.

Но это было лишь начало потока критических вопросов от приехавших поляков.

Представитель министерства рыбного хозяйства Польши раскритиковал консалтинговое агентство Rambøll, которое «Северный поток» нанял для составления экологической оценки трубопровода, за использование неверных данных о рыбных ресурсах Балтийского моря. Сотрудник Польского агентства по охране окружающей среды в Шецине критически высказался об информации о маршрутах миграции морских свиней. А исследователь с черным конским хвостом и в спецштанах под увеличительным стеклом критика рассмотрел информацию о выбросах химических веществ в воду вокруг «Северного потока».

Редко когда представители польского правительства так сильно интересовались датской морской средой и рыболовством.

Газопровод «Северный поток» вызывает в Польше сильные эмоции. Польское правительство принадлежит к той части Европейского союза, которая не только рассматривает трубопровод как инфраструктурный проект, но и считает его в значительной степени геополитическим инструментом президента России Владимира Путина.

На карту поставлено множество интересов

Таким образом, встреча в Борнхольме во вторник затрагивала множество интересов, стоящих на кону в связи с этим делом. Помимо польских представителей, на общественном собрании присутствовали ряд руководителей и специалистов от «Северного потока». Была представлена и нанятая «Северным потоком» датская лоббистская компания Rud Pedersen.

Исследователь химического оружия поучаствовал в дискуссии о брошенном после Второй мировой войны у берегов Борнхольма оружии. А один из немногих коренных борнхольмцев сказал, что 6,5 тысяч человек по всей стране уже подписали петицию об отказе от нового газопровода.

Дело, в частности, стало проблемой для правительства Дании в свете раскола ЕС по этому вопросу. Поскольку трубопровод проходит через датские территориальные воды, Дания имеет возможность помешать проекту. Однако это, вероятно, будет означать лишь то, что россияне передвинут ветку газопровода за пределы датских вод, так как правительство не может запретить «Северному потоку» прокладывать новые трубы в международных водах.

Поэтому правительство обратилось к ЕС с просьбой вмешаться. В частности, Польша и страны Балтии крайне критически относятся к «Северному потоку», тогда как Германия, направляемая социал-демократической СДПГ, чей бывший канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) стал председателем «Северного потока — 2», ведет борьбу за его одобрение.

Сейчас Европейская комиссия обдумывает, как поступить в этой ситуации. В письме шведскому и датскому министрам энергетики в марте, как прочитала Politiken, Комиссия, в частности, пишет, что «не видит необходимости в инфраструктуре калибра „Северного потока — 2"», а также сообщает, что начала диалог с властями Германии по этому вопросу. Затем Европейская комиссия попросит у европейских правительств мандат на переговоры с русскими.

И именно эти переговоры могут оказать решающее влияние на мнение датского парламента.

«Если Дания должна сказать „да" или „нет ", по моему мнению, здесь многое зависит от того, сможем ли мы собрать ЕС. Я думаю, что Дания должна активно работать над тем, чтобы ЕС смог предъявить ряд требований к России в качестве условия для согласия. Если это удастся, я бы тоже рекомендовал одобрить проект, если не удастся, у нас будет очень сложная ситуация, представляется мне», — сказал Мартин Лидегор (Martin Lidegaard), министр иностранных дел из партии Радикальная венстре (Левые радикалы).

Социал-демократы пока тоже не готовы сказать «да» или «нет» проекту.

«Министерство иностранных дел, министерство обороны, Датский институт международных исследований и другие должны высказать свое мнение по поводу того, что он несет с точки зрения безопасности. Все еще есть много не проясненных обстоятельств, которые нам нужно уточнить», — сказал их спикер по вопросам внешней политики Ник Хэккеруп (Nick Hækkerup).

Народная партия Дании, напротив, готова пропустить проект.

«Мы считаем, что разрешение должно быть дано. Мы рассматриваем его как проект инфраструктуры. Есть покупатель и есть продавец русского газа. И если немцы хотят покупать русский газ, это не то, чему мы, датчане, должны мешать», сказал спикер Народной партии по вопросам энергетики Миккель Денкер (Mikkel Dencker).

Абсурдный аргумент

Это хорошо вписывается в собственное восприятие ситуации «Северного проекта». По мнению представителя компании в ЕС Себастьяна Засса (Sebastian Sass), расширение газопровода — позитивная мера по увеличению газовых поставок в Западную Европу.

«Понятно, что есть заинтересованные стороны, которые весьма критически относятся к проекту. Ясно также, что политический климат между Россией и ЕС более напряжен, чем раньше. Еще более напряжен, чем, как я помню, был во время первого проекта „Северный поток" несколько лет назад. Но напряжение не исчезнет, если „Северный поток — 2" кончится ничем», — сказал он в интервью Politiken.

Politiken: Критики утверждают, что президент Путин может использовать «Северный поток — 2» как геополитический инструмент. Вы это признаете?

Себастьян Засс: Я рад, что вы об этом спросили. Это абсурдный аргумент. Аргумент состоит в том, что правительство сможет приостановить поставки газа, если другая страна не ведет себя определенным образом. Однако все данные свидетельствуют, что поставки газа в ЕС никогда не были более разнообразными, чем сейчас.

Теоретически это могло быть проблемой на прошлом газовом рынке, но сегодня ситуация другая. В ту же секунду, когда газ перекроют с одной стороны, немедленно вмешаются другие поставщики.

— Мы видели примеры того, как Россия перекрывала газовые поставки на Украину. Разве это не пример того, как газ и природные ресурсы использовались как инструменты давления?

— Я лишь говорю, что «Северный поток — 2» таким образом использовать нельзя.

— Но мой пример корректен, разве нет?

— Я не хочу ни подтверждать, ни обсуждать ваш пример. Я хочу лишь сказать, что Украина с 2015 года получает весь газ для собственного использования с Запада.

Получить комментарий от министра энергетики Ларса Кристиана Лиллехольта (Lars Christian Lilleholt) не удалось.

Карл Эмиль Арнфред