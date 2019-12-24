"Северный поток-2" построена примерно на 93%

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" построен примерно на 93% от всей длины проектной трассы

Об этом говорится в официальном заявлении компании Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

Также в компании уточнили, что уже уложено более 2300 км из около 2460 км.

"Nord Stream 2 и компании, поддерживающие проект, продолжают работать над скорейшим запуском проекта в эксплуатацию", - отметили представители компании.

Как сообщала "ДС", президент США Дональд Трамп подписал ежегодный оборонный бюджет США, в котором есть пункт о военной помощи Украине на сумму в $300 миллионов, а также оговорены санкции для российских газопроводов.

Германия осудила американские санкции, введенные за строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Вслед за этим Европейская комиссия выступила против введения санкций США в отношении компаний с Евросоюза, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".