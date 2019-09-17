''Северный поток-2'' приблизился к водам Дании

Корабль Solitaire, который строит "Северный поток-2" - российский морской газопровод в обход газотранспортной системы Украины - приблизился к морской экономической зоне Дании. Это единственная страна, через воды которой должны проложить трубопровод, и которая еще не предоставила разрешения на его строительство.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что морской границы с Данией Solitaire достанется где-то за месяц. В дальнейшем корабль может "застрять" на том месте, остановив строительство трубопровода.

"Мы сейчас идем к морской границе Дании, а затем будем ожидать дальнейшее развитие проекта, чтобы проложить трубопровод в Германию", - сообщил капитан корабля Solitaire Кенни Хоубен.

В то же время в Газпроме заявляют, что строительство "Северного потока-2" идет по графику. Там также заявили, что ожидают получения разрешения правительства Дании на прокладку трубопровода в экономической зоне страны "в ближайшее время".