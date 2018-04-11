"Северный поток-2": Путин переиграл ЕС - Гриценко

Европейский Союз понесет стратегические потери из-за строительства "Северного потока-2".

Об этом заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne, прокомментировав договоренность канцлера Германии Ангелы Меркель с лидером РФ Владимиром Путиным по реализации проекта газопровода.

"Меркель и ее правительство дали согласие на строительство "Северного потока-2", иначе это решение бы не приняли. Меркель знала, что из-за строительства газопровода Украина понесет экономические потери. Это было решение Германии. Оно не совпадает с нашими интересами", - рассказал Гриценко.

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Он подчеркнул, что решение Германии противоречит некоторым решениям Европейского союза и приведет к стратегическим потерям.

"Оно противоречит нашим интересам и некоторым решениям Европейского союза. ЕС теряет стратегически, а Путин пьет шампанское", - добавил Гриценко.

Как писал "Обозреватель", ранее Порошенко из-за строительства трубопровода "Северный поток-2" назвал ЕС сообщниками России в ее гибридной войне.