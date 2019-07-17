Северный поток - 2: российский газ сеет раздор среди союзников (VG, Норвегия)

"Северный поток - 2" - газопровод, который идет из России в Германию по дну Балтийского моря. Его длина составляет 1200 километров, а стоимость - 80 миллиардов долларов. Проект принадлежит Газпрому, самой значимой компании России. Строительство планируется завершить в этом году.

Проект очень сильно поддерживает Германия. Многие другие страны ЕС относятся к нему критически. США в резких выражениях предостерегают против него. Президент Дональд Трамп грозит санкциями всем, кто участвует в строительстве. Но Россия и так уже крупнейший экспортер газа в Европу. Европа покупала российский газ еще во времена существования Советского Союза.

Почему же тогда вокруг еще одного газопровода поднялось столько шума?

Сегодня Россия обеспечивает ЕС 33% всего необходимого ему газа. Но она хочет получить еще большую долю этого растущего рынка. Того же самого хотят и США, которые предлагают поставлять в Европу крупные партии сжиженного газа по морю. В этом смысле все происходящее - торговая война. США и Россия конкурируют на газовом рынке. Однако во многом дело касается также политики и безопасности.

Благодаря "Северному потоку - 2" газ будет идти на запад, а валюта - в обратном направлении на восток. Это обеспечит Германии энергию, а России - большие доходы. Энергия стала эффективным оружием в конфликте между Востоком и Западом, который разгорелся после того, как Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. Если бы отношения между Востоком и Западом не обострились так сильно, проект вызвал бы меньше споров, хотя некоторые проблемы все равно остались бы.

Европе нужен газ, а новый газопровод гарантирует стабильные поставки из России. Задача ЕС - обеспечить себя разными источниками энергии. Между тем "Северный поток - 2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа. Это выводит проект в политическую плоскость.

Президент США Дональд Трамп часто критиковал Германию за то, что та слишком мало вкладывает в оборону НАТО, при этом становясь все более зависимой от импорта российского газа. В апреле вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) заявил, что Германия может стать "заложницей" России, если строительство "Северного потока - 2" продолжится. Министр энергетики Рик Перри (Rick Perry) назвал проект подарком президенту Владимиру Путину.

Экономические санкции против России после аннексии Крыма поддерживают все западные страны, а вот по поводу покупки российского газа они заняли разные позиции. Экспорт нефти и газа - главный источник дохода России. Но Европа предпочитает не наносить удар по ее ахиллесовой пяте - зависимости от экспорта сырья. Вместо этого Германия и другие страны сотрудничают с Газпромом, чтобы иметь возможность покупать больше российского газа.

Крупные европейские компании, которые участвуют в строительстве или финансировании "Северного потока - 2" могут подвергнуться американским штрафным санкциям. Разногласия по поводу трубопровода - еще одно свидетельство, насколько накалены отношения между Востоком и Западом, а также между США и их важными европейскими союзниками. Споры между европейскими странами и угрозы со стороны США вполне устраивают Путина. Ослабление единства западного союза - в долгосрочных интересах России. Поэтому новый газопровод для России важен не только с экономической точки зрения. Реализация "Северного потока - 2" станет еще и большой политической победой.

Работы по строительству "Северного потока - 2" отстают от графика, поскольку Дания не дала разрешение на прокладку трубопровода в датских водах у берегов Борнхольма. Этим летом компания, занимающаяся его строительством, отозвала заявку, предполагающую использование территориальных вод Дании. Сейчас на рассмотрении находятся два альтернативных маршрута, проходящих к северу и югу от датских вод. Новый министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод (Jeppe Kofod) говорит, что теперь обсуждение больше не касается внешнеполитических факторов, а лишь окружающей среды и морского трафика.

Вся ситуация непосредственно затрагивает Украину, которая уже давно находится в состоянии конфликта с Россией. Действующее соглашение между Россией и Украиной о поставках газа в Европу истекает к концу этого года. Благодаря новому газопроводу Россия сможет в будущем обойтись без Украины в роли транзитера природного газа. Это лишит Украину значительной части доходов.

Эти разногласия также касаются Норвегии, второго по величине экспортера газа в Европу. В 2018 году Норвегия покрыла 25 % от всего спроса Европы на газ, что принесло ей 270 миллиардов крон дохода (примерно один триллион 890 миллиардов рублей, прим.ред.). Увеличение потока газа в Европу благодаря новым газопроводам, а также новым поставкам сжиженного газа может привести к снижению на него цен - а значит, и к уменьшению доходов Норвегии.

Пер Улав Эдегорд