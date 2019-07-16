"Северный поток" остановился на ремонт

График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей.

Обе нитки морского газопровода Северный поток остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово- предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода, отмечает проектная компания Nord Stream AG.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода Северный поток. Механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет.

График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через Северный поток, напоминают газовики.

Ранее сообщалось, что суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream. Газпром обязали перечислить 145 миллионов долларов дивидендов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Bigmir)net Финансы