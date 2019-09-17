Сговор за недра: семья Бродских договорилась о добычи песка из Днепра

В среду, 18 сентября, состоится заседание 30-й сессии Киевского областного совета. Депутаты рассмотрят десятки вопросов, среди которых есть несколько резонансных, связанных с использованием недр частными компаниями. Так, разрешение на добычу песка может получить скандальная компания бизнесмена Михаила Бродского "Киевский речной порт". Журналисты узнали, что решение по ней уже принято "вверху".

Повестка дня сессии облсовета опубликована на его официальном сайте. Она подписана главой совета Николаем Стариченко. Распоряжение датируется 9 сентября. Несмотря на это, публикация документа состоялась только за день до сессии - во вторник, 17 сентября.

Вопрос о предоставлении горного отвода предприятию Михаила Бродского "Киевский речной порт" находится на 4-й странице документа.

"Киевский речной порт" принадлежит двум известным политикам и бизнесменам. "ТСН" сообщала, что ее бенефициарными собственниками являются Михаил Бродский вместе с Нестором Шуфричем. Официально известно, что компанией управляет младший сын Михаила Бродского - Юрий.

Ранее "Киевский речной порт" не единожды ставал фигурантом журналистских расследований и коррупционных скандалов. О данных фактах информировала Киеввласть. А зимой схему незаконного использования недр семьей Бродских описал тогдашний кандидат в президенты Украины Виталий Куприй. В его заявлении на имя Генерального прокурора Юрия Луценко и Главное следственное управление Нацполиции фигурировали фамилии Бродских, а также факты их коррупционных связей по добыче песка в Киеве и Киевской области.

Как стало известно СМИ, в сентябре Михаил Бродский пришел к согласию по поводу дальнейшей добычи песка с "смотрящим" по Киевской области от команды "Слуги народа". Имя последнего не раскрывается. Источник сообщил журналистам, что без согласия "сверху" глава облсовета Стариченко не смог бы вынести вопрос по "Киевскому речному порту" на рассмотрение сессии. По его данным, Бродский обязался выплатить "компенсацию" за использование недр на сумму 1 млн долларов. Впрочем, госбюджет эти деньги не увидит. Речь идет про "откат".

О масштабах горных отводов, которые будут предоставлены "Киевскому речному порту", не уточняется. Вероятно, об этом депутаты и общественность узнают на сессии - перед голосованием.

Vse.Media

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