Шість доріг у концесію: до проєкту планують залучити понад 1,7 мільярда інвестицій

Міністерство інфраструктури готове найближчим часом розпочати переговори з міжнародними фінансовими організаціями про виділення фінансування для розробки ТЕО та тендерної документації за першими пілотними проєктами Програми державно-приватного партнерства (ДПП) у дорожній галузі.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє пресслужба міністерства.

"Ми переходимо до нового етапу реалізації Програми ДПП у дорожній галузі. Співпрацюючи з Укравтодором та консорціумом консультантів за підтримки IFC і Глобального інфраструктурного фонду, Мінінфраструктури вже розробило пре- ТЕО та концептуальні записки щодо перших 6-ти пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км, які будуть відновлені на першому етапі Програми. Очікуємо, що перші конкурси з відбору приватних партнерів за цими проєктами будуть оголошені до кінця поточного року та активно над цим працюємо. Вже найближчим часом ми готові розпочати переговори з МФО щодо виділення фінансування для розробки ТЕО та тендерної документації", - зазначив Криклій.

У перелік шести пілотних проєктів увійшли: 1 - поточний і капітальний ремонти дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $370 млн; 2 - поточний ремонт дороги Бориспіль-Полтава (М-03). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $180 млн; 3 - реконструкція, капітальний і поточний ремонти та будівництво нового об'їзду населеного пункту на дорозі Херсон-Миколаїв (М-14).

Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $310 млн; 4 - капітальний і поточний ремонти дороги Київ-Житомир-Рівне (М-06). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $370 млн; 5 - реконструкція, поточний і капітальний ремонт дороги Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $240 млн; 6 - реконструкція, капремонт і будівництво нового об'їзду населеного пункту на дорозі Дніпро-Кривий Ріг- Миколаїв (M-04, H11). Орієнтовний обсяг початкових інвестицій - $290 млн.

Вищезазначені проєкти також входять до затвердженого Урядом Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів на період до 2023 року і передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-30 років.

29 жовтня 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий Банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі: http://roadppp.in.ua. Її суть полягає в залученні приватного фінансування для будівництва та утримання автомобільних доріг, а її реалізація дозволить залучити до 10 млрд доларів приватних інвестицій. При цьому, дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. Всього до Програми було включено 21 ділянку автомобільних доріг сумарною протяжністю 4500 км.



