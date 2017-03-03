Шахте "Степная" в январе было выделено 11,5 млн грн - И.Насалик

Для освоения лав на шахте "Степная" в январе 2016 года ей было выделено 11,5 млн грн. Об этом журналистам перед началом внеочередного заседания правительства заявил министр топлива и энергетики И.Насалик, передает корреспондент УНН.Именно этой шахте мы выделили 11,5 млн грн, чтобы они проводили освоения лав. Это было как раз в январе месяце", - сказал И.Насалик.

Он подтвердил, что взрыв на шахте действительно был, но эта вспышка является несвойственной для глубины 500-600 метров.

Также, он уточнил, что выделенные средства были выделены именно на освоение новых лав.По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте No10 "Степная" ОАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работали 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, всех подняли на поверхность.

Премьер В.Гройсман отменил все мероприятия и вылетел во Львовскую область из-за взрыва на шахте, где посетил пострадавших на шахте "Степная" в больнице Червонограда.

Добавим, сегодня, 3 марта, объявлен днем траура по погибшим горнякам в результате обвала на шахте "Степная". В 12:00 Украина минутой молчания почтила память погибших шахтеров.