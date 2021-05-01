Що зміниться з 1 травня: річні тарифи на газ і субсидії "по-новому"

Газ, електрика, тепло, субсидії - більшість травневих змін стосуватимуться тарифів на комунальні послуги.

Ціни на газ - "як вертлявий кіт"

З 1 травня побутові споживачі газу автоматично перейдуть на річні тарифні плани тих постачальників, які їх обслуговують.

Не торкнеться це лише тих споживачів, які вже мали річні контракти, - вони діятимуть до завершення свого терміну.

Упродовж року споживач може відмовитися від річного контракту і перейти на будь-який інший або змінити постачальника.

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Вже відомі річні ціни на газ: від 7,88 до 13,5 грн за куб. Деякі компанії за місячними контрактами пропонують нижчі тарифи, адже у річні контракти постачальники закладають ризики зростання цін.

Інше питання - чи справдяться ці ризики. Нині учасники ринку сперечаються, як можуть зрости ціни на газ впродовж року. Але всі погоджуються, що такими низькими, як минулого літа, вони вже не будуть.

Наприклад, у Нацбанку вважають, що цього літа ціна на газ може бути вдвічі вищою, ніж минулого.

У державному "Нафтогазі", який поки що має близько 13% ринку побутових споживачів газу і на ціну якого орієнтуються інші, прогнозують стрибки цін.

"Ціна на газ - як той вертлявий кіт. У неї є свої сезони, і вона дуже любить стрибати", - йдеться у дописі на сторінці компанії у Facebook.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що річні контракти захистять українців від таких різких коливань цін, як цієї зими, і нагадує, що ціна у річних контрактах може лише зменшуватися, а не зростати.

До зими знову далеко, що з теплом - неясно

1 травня завершився термін дії спеціальних обов'язків постачання газу (ПСО) компаніям, що надають опалення і гарячу воду українцям. Тож вони перейдуть на ринкові ціни на газ, а це позначиться на тарифах.

У "Нафтогаз" нагадали, що з травня тепловики вільні обирати собі постачальника газу.

Свій газ "Нафтогаз" пропонує по 8325 грн (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за тисячу кубів. Це на 6% дорожче, ніж у квітні. При цьому на Українській енергетичній біржі газ вже коштує по 9296 грн за тисячу кубів.

У "Нафтогаз Трейдинг" також повідомили, що вже уклали перші контракти із комунальними підприємствами Києва та Харкова.

Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболев за день до свого звільнення застерігав, що наслідки згортання механізму ПСО важко передбачити.

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Раніше депутати-члени енергетичного комітету Верховної Ради попросили уряд терміново подовжити дію спецзобов'язань на газовому ринку для виробників теплової енергії.

Депутати вважають, що карантин "позначився на фінансовій стійкості населення" і згортання механізму, який стримував тарифи, може викликати хвилю проблем для підприємств ТКЕ в усіх регіонах України. А ці підприємства часто і так перебувають у критичному стані.

Електрика без змін. Поки що

Дещо більше визначеності із тарифами на електроенергію. В останні дні квітня уряд подовжив механізм спецзобов'язань (ПСО) - фактично, регулювання цін - на ринку електроенергії для населення до 30 червня.

Це означає, що тариф на електрику поки залишиться без змін - 1 грн 68 коп. за кВт/год.

Якби механізм спецзобов'язань не продовжили, це призвело б до різкого зростання тарифів. Як кажуть у міністерстві енергетики, ціна могла б зрости у понад два рази, до 3,40 грн за кВт/год.

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Водночас державні компанії - "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати електрику напряму, оминаючи нинішнього посередника ДП "Гарантований покупець".

Але, як це працюватиме, невідомо, бо відповідну урядову постанову ще не оприлюднили.

Субсидії по-новому

Щоб оплатити тарифи, декому зі споживачів доведеться звертатися по субсидію.

З травня отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, заявки можна буде надіслати протягом наступних 5 місяців, - онлайн або поштою.

За його ж словами, від травня усі субсидії виплачуватимуть "живими грошима" (до цього -92%).

Але найбільші зміни стосуються тих, кому субсидію не отримати.

"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку більше 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень - вам субсидію не призначать", - заявив прем'єр, додавши, що "для більшості отримувачів субсидій нічого не зміниться".

А у Telegram прем'єр написав, що всі ці зміни - "про справедливість".

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Загалом, за роз'ясненням Мінсоцполітики, тепер житлова субсидія не призначатиметься, якщо будь-хто із складу домогосподарства або членів сім'ї має такі активи або витрати:

впродовж року перед зверненням за субсидією купив земельну ділянку, квартиру (будинок), інше нерухоме майно, транспортний засіб, цінні папери та інші фінансові інструменти, віртуальні активи, будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму, яка на дату операції перевищувала 50 тис. грн,на дату призначення субсидії має на депозиті кошти, загальна сума яких перевищує 25 прожиткових мінімумів - зараз це 56 750 гривень,впродовж року перед зверненням по субсидію купив валюти (готівкової чи безготівкової) або банківських металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень (хоча це важко перевірити, якщо кандидат на субсидію не згадує це у своїй декларації, а без посвідчення особи можна купити валюту на суму до 150 тис. грн).

Субсидію також не призначать, якщо хтось із повнолітніх членів сім'ї не навчався, не працював і не мав офіційного статусу безробітного або якщо за цю людину не сплачено хоча б мінімальний ЄСВ.

Не зможуть отримати субсидію і ті, хто понад 60 днів перебували за кордоном (без службових відряджень, лікування та навчання із відповідними документами).

Крім того, уряд скасував призначення субсидій комісіями органів місцевого самоврядування, - а таких було близько третини.

Попередні обмеження також залишаються в силі.

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"Ситуація з верифікацією показує, що люди, які оформляють субсидію, в окремих випадках роблять після цього або внески до статутного капіталу певних товариств, або підприємств на суму понад 50 тисяч гривень. Тобто платити комунальні послуги коштів не вистачає, а здійснити відповідні статутні внески - будь ласка", - пояснив логіку уряду заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна".

За його ж словами, "є ситуації, коли людина, оформивши субсидію, купує валюти більше, ніж на мільйон гривень або купує два чи три автомобілі". Утім, як визнає заступник міністра, "це окремі випадки, можливо, десяті частки відсотків".

У березні 2021 субсидію на оплату комунальних послуг отримували майже 3 мільйони українців, а середній розмір субсидії становив 1685 грн.