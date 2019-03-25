Шесть водоканалов находятся под угрозой отключения электроэнергии

На данный момент в Украине только шесть водоканалов так и не смогли найти себе поставщика электроэнергии, что послужило причиной потреблять электричество поставщиков "последней надежды" (ППН). Об этом на своей странице в Facebook написала глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Коммунальные предприятия "Вода Донбасса", Лисичанскводоканал, "Таунсервис", Аульский водовод, Каменский горводоканал и Сумской горводоканал по состоянию на конец 2018 года имели большую задолженность за электроэнергию и именно по этой причине поставщики не приняли участие в тендерах на закупку электроэнергии этих предприятий.

Так, у КП "Вода Донбасса" в декабре прошлого года был долг почти 2,5 млрд грн и уже за первые два месяца 2019 года накопили долг перед ПНН 390 млн грн. У Аульского водовода на декабрь 2018 года был долг 96 млн грн, а на данный момент еще и добавилась задолженность перед поставщиком "последней надежды" - 27 млн грн.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что обвинение ассоциации водоканалов в том, что якобы ведомство виновно в этой ситуации и тарифы на воду не пересматриваются - безосновательны. По ее словам, Комиссия частично изменила тарифы.

"В новых тарифах уже была принята к расчету стоимость электроэнергии на уровне рыночных цен. Но не может даже идти речи, чтобы Комиссия устанавливала тарифы на воду со стоимостью электроэнергии ПННа, которая на 15-20% выше рыночной, эти расходы потребитель не должен платить", - подытожила Кривенко.